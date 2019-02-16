نجمتان أمريكيتان تتعرضان لحادث مرعب في الطائرة.. ماذا جرى؟!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنّ "النجمتين الامريكيتين جينيفر أنيستون وكورتني كوكس، نجتا من حادث مرعب، خلال رحلة على متن طائرة متجهة إلى مدينة كابو سان لوكاس في المكسيك لحضور إحدى الحفلات".

وفي التفاصيل بحسب الصحيفة، فإنّ "الطائرة وأثناء إقلاعها من مطار لاكس في لوس أنجولس بولاية كاليفورنيا الامريكية، فقدت إحدى عجلاتها لأسباب مجهولة. وعلى الأثر، نجح ربان الطائرة في الإقلاع لكن الرحلة لم تستمر".

وأوضحت "ديلي ميل" أنّ "الطائرة عادت إلى كاليفورنيا، بعدما تيقّن طاقمها أن الهبوط لن يكون آمناً، علماً أنها تضمّ 12 راكباً بينهم أنيستون وكوكس، وإلى جانبهما الممثلة آمندا أنكا وكاتبة السيناريو مولي كيميل".

وإثر ذلك، هبطت الطائرة "إضطرارياً" في مدينة أونتاريو بولاية كاليفورنيا، وقد علق الركاب داخلها لمدة ساعتين ونصف حتى تمّ إصلاح العجلة ونقل الامتعة إلى طائرة أخرى. ولم تنجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر مادية.

(جينيفر أنيستون و كورتني كوكس - timehd)

مصدر الصورة: GeoMarketing

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