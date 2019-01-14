العثور على مسجل صوت الطائرة الإندونيسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشف مسئول اندونيسي أن السلطات عثرت على مسجل صوت قمرة القيادة الخاص بالطائرة الإندونيسية جي تي 610 التابعة لشركة "ليون اير".

وقال المسئول وفق ما نقلته وكالة رويترز إنه تم العثور على هذا المسجل ضمن عمليات البحث المستمرة منذ فترة طويلة للوصول إلى سبب تحطم الطائرة.

وقد توفي جميع الركاب البالغ عددهم 189 شخصًا عندما سقطت الرحلة JT610 في البحر بعد وقت قصير من إقلاعها.

وطلب الطيار مراقبة الحركة الجوية للحصول على إذن بالعودة إلى المطار ولكن بعد ذلك فقد الاتصال.

يقول المحققون أن الطائرة واجهت مشاكل فنية.

ونقلت رويترز عن هاريو ساتميكو ، نائب رئيس لجنة سلامة النقل في إندونيسيا ، قوله "تم العثور على مسجل صوتية قمرة القيادة لكننا لم نتلق معلومات عن الموقع بعد".

ونقلت وسائل اعلام محلية عن المتحدث باسم البحرية الاندونيسية اجونج نوجروهو قوله ان المسجل عثر عليه في عمق 8 أمتار تحت الطين على قاع البحر.

تم استعادة مسجل بيانات الرحلة بعد وقت قصير من تحطم الطائرة، ومن المتوقع أن يساعد الاستماع إلى المحادثات الأخيرة بين الطيارين والتحكم الأرضي المحققين على معرفة الخطأ الذي حدث في تلك الرحلة القصيرة التي

أودت بحياة الكثيرين.

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