تزامنا مع عيد الحب.. كاتي بيري تعلن خطوبتها من حبيبها (صورة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد علاقة حب مضطربة إستمرّت لـ3 سنوات، وتزامناً مع عيد الحب في يوم 14 شباط/فبراير الماضي، قرّر النجم الإنجليزي أورلاندو بلوم التقدم لخطبة حبيبته المغنية الأمريكية كاتي بيري.

وفي التفاصيل، فقد أعلنت والدة بيري عبر "فيسبوك" عن خطوبة ابنتها، في حفل جمع العائلة والأصدقاء تزامناً مع عيد الحب، الأمر الذي أثار ضجّة بين المتابعين. ووفقاً لموقع "Access"، فقد أقام بلوم مفاجأة لبيري، حيث قدم خاتم الخطوبة لها أمام مجموعة من أصدقائهما.

وإحتفالاً بهذه المناسبة، نشرت بيري صورة لخطبتها من بلوم عبر حسابها على "إنستغرام"، وقد بدت واقفة إلى جانب حبيبها وبقربهما عدد من القلوب الحمراء.

وكانت علاقة بلوم وبيري بدأت بعد حفل "غولدن غلوب" في دورته الـ73 عام 2016، لكنهما انفصلا في العام 2017، وعادا إلى بعضهما البعض في شهر نيسان/أبريل من العام 2018.

مصدر الصورة: Dailymotion

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