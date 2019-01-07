ليدي غاغا تخطف الأنظار في "غولدن غلوب"

أخبار الآن | كاليفورنيا - الولايات المتحدة (رويترز)

ارتدت نجمة البوب الأمريكية الشهيرة ليدي غاغا ثوبا باللون الخزامي "اللافندر"، خلال حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، خاطفة أنظار الحضور على السجادة الحمراء. وأثار ثوب غاغا مقارنات مع ثوب ارتدته الممثلة جودي غارلاند، التي قامت ببطولة النسخة الأولى من فيلم "مولد نجمة" من إنتاج عام 1954.

وتهادت الليدي غاغا على السجادة الحمراء بثوب من بيت أزياء فالنتينو بأكمام منتفخة وذيل طويل، ورفعت شعرها المصبوغ باللون الأزرق الفاتح وزينت رقبتها بقلادة ألماس خلابة من تيفاني.

وكانت ليدي غاغا مرشحة لجائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن فيلم "مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن).

وقالت غاغا عن أولى بطولاتها السينمائية "لقد اكتشفت شيئا في هذا الفيلم.. هو شيء يسمى الكيمياء، أنت تقوم في الأساس بخلق شخصية لكنك تتحول في الواقع إلى هذه الشخصية".

والعام الماضي سيطر اللون الأسود على أزياء النجمات خلال الحفل في مساندة لحركة "مي تو"، التي هزت هوليوود عاصمة السينما الأمريكية.

وشهد حفل الليلة الماضية أزياء بالألوان الأزرق والذهبي والأحمر والكثير من الألوان البراقة، لكن العديد من النجمات ارتدين أساور دعما لحركة (تايمز أب) ضد التحرش الجنسي وعدم المساواة في أماكن العمل.

إقرأ أيضا:

إليكم أبرز اطلالات "الغولدن غلوب" في السنوات الماضية (صور)