تحدي شباك الطائرة.. أدواته أغرب مما تتخيل.. (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

تحد جديد انتشر على نحو هائل على مواقع التواصل الاجتماعي ، بين من هم على ما يبدو تواقون للسفر اسمه 'Fake plane ride' challenge تحدي نافذة الطائرة الوهمي ، الأدوات المستخدمه فيه غير متوقعة !

ويستخدم المشاركون في هذا التحدي المخادع عدة أشياء مثل العبوات البلاستيكية وكراسي الحمام حتى يوحوا بأنهم ركاب على متن طائرة في الجو.

وفي بداية المقاطع التي يشاركها المتحدون، يظهرون مثل ركاب يسندون رؤوسهم إلى نوافذ قريبة من السحاب، وبعد لحظات قليلة، يكشفون حقيقة المكان الذي يوجدون به.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الآلاف من مقاطع الفيديو نشرت هذا التحدي تزامنا مع السنة الصينية الجديدة.

وقال بعض المشاركين إنهم لم يسافروا في حياتهم إطلاقا على متن الطائرة، وإن التحدي كان فرصة لممازحة معارفهم وكتابة "أول رحلة جوية".

وحصد وسم التحدي على مواقع التواصل حوالي 27 مليون تغريدة ومنشور، ولم تقتصر المشاركة على الناس، إذ ظهرت عدة حيوانات أليفة في صور الجو "المزيفة".

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