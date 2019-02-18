ارتفاع عدد قتلى انفجاري إدلب

أخبار الآن | إدلب - سوريا (وكالات)

قتل 24 شخصا في انفجارين هزا مدينة إدلب وأديا أيضا إلى جرح عشرات، بحسب ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

التفجيران المتتاليان يرجح بأنهما ناجمان عن انفجارين بآليتين، في حي القصور وسط إدلب قرب دوار الجرة.

هذا و لا يزال عدد القتلى مرشحا للارتفاع لوجود عشرات من الجرحى بحالات متفاوتة, وأشارت مصادر أنه كان من المقرر أن يعقد اجتماع ضمن أحد المقرات القريبة يضم قياديين في الصف الأول ومن بينهم القائد العام لـ"هيئة تحرير الشام" "أبو محمد الجولاني".

وأكدت المصادر أن حدوث الانفجار تزامن مع تواجد موكب أمني يعتقد أنه تابع للجولاني لحظة مروره في منطقة القصور. وتشير المعلومات الأولية إلى أن عددا من المسلحين الأجانب قتلوا جراء الانفجاران فيما أصيب آخرون بجروح.



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