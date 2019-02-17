أنباء عن وجود البغدادي بين المحاصرين في دير الزور

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (بترا)

نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا " عن مصدر أمني عراقي، أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وخمسةً من وزرائه من بين المحاصرين على مقربة من الحدود العراقية السورية.

وقال المصدر وفق الوكالة، إن قوة أمريكية تحاصر عناصر داعش في آخر معقل لهم في سوريا بمنطقة صغيرة في دير الزور، محاذية للحدود العراقية مباشرة.

وأضاف أن القوات العراقية تراقب العملية ومتأهبة لمواجهة أي تطورات قد تحصل من أجل حماية الحدود العراقية من محاولة دخول الإرهابيين.

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