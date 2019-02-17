عاجل

أنباء عن وجود البغدادي بين المحاصرين في دير الزور

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (بترا)

نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا " عن مصدر أمني عراقي، أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وخمسةً من وزرائه من بين المحاصرين على مقربة من الحدود العراقية السورية.

وقال المصدر وفق الوكالة، إن قوة أمريكية تحاصر عناصر داعش في آخر معقل لهم في سوريا بمنطقة صغيرة في دير الزور، محاذية للحدود العراقية مباشرة.

وأضاف أن القوات العراقية تراقب العملية ومتأهبة لمواجهة أي تطورات قد تحصل من أجل حماية الحدود العراقية من محاولة دخول الإرهابيين.

المزيد:

داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة شرق سوريا

#البغدادي #دير الزور #سوريا #أخبار عربية

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...