داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة شرق سوريا

أخبار الآن | الباغوز - سوريا (سعد النعواشي)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن مسلحي تنظيم داعش أصبحوا محاصرين داخل مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع شرقي سوريا، مؤكِدة أن بلدة الباغوز، آخر معقل للمتشددين باتت تحت خط النار .

وفي تصريح صحفي للمرصد السوري لحقوق الإنسان أوضح أن القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة تمكنت من السيطرة على آخر معقل لتنظيم داعش المتشدد في منطقة شرق الفرات في الشمال السوري..

جاء ذلك في الوقت الذي تـُواصل فيه قوات سوريا الديمقراطية عمليات التمشيط في المزارع الواقعة على مقربة من منطقة الباغوز بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور بحثا عن فارين من تنظيم داعش لجأوا إلى الأنفاق...

ويأتي هذا التطور بعد استسلام 200 مسلح من التنظيم ضمن صفقة غير معلنة ، أفضت إلى استسلام نحو 440 شخصا من داعش على دفعتين، الأولى تضم 240 شخصا والثانية مئتي شخص ، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان .

وقال المرصد إنه لاحظ دخول شاحنات عدة تحرسُها عربات عسكرية إلى منطقة المزارع التي كان يتحصن فيها مقاتلو داعش ، مرجحا أن هذه الشاحنات نـَقلت أفرادا من داعش واسرِّهم من الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

قوات سوريا الديمقراطية أوضحت أن أعدادا كبيرة من المدنيين ما تزال موجودة في البقعة الأخيرة للتنظيم شرق سوريا،

واحتدمت المعارك مؤخرا بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي داعش بغطاء جوي أمريكي، في جيبِ الباغوز الذي يقع شرقي نهر الفرات قرب الحدود العراقية.

ولجأ مسلحو تنظيم داعش شمال شرقي سوريا إلى تلغيم مساحات واسعة من المناطق التي فروا منها خلال الأيام القليلة الماضية،

وذكر المرصد أن نحو 40 ألف شخص فروا من المناطق التي كان يحتلها التنظيم منذ الأول من شهر ديسمبر كانون الاول العام الماضي إلى الآن.

وأكد المرصد في آخر تصريح له بأن الجهود جارية ٌ للعثور على مسلحي تنظيم داعش الذين يختبئون في أنفاق حفروها حول منطقة الباغوز .

عبر سكايب كينو كبريئل الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية...

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