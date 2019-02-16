جنرال أمريكي يوصي بمواصلة تسليح قوات سوريا الديمقراطية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الجنرال الأمريكي جوزيف فوتيل لرويترز الجمعة إن الولايات المتحدة ينبغي أن تواصل تسليح ومساعدة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد بعد الانسحاب الأمريكي المزمع من سوريا شريطة أن تواصل الضغط على تنظيم داعش.

وتمثل توصية الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية والذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط واحدة من أقوى الإشارات حتى الآن على آمال الجيش الأمريكي في شراكة دائمة مع قوات سوريا الديمقراطية .

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