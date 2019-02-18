اجتماع بروكسل يناقش الوضع في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

يعقدُ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل، الإثنين، يناقشون خلاله عددا من القضايا، بينها الوضع في سوريا.

ويأتي ذلك غداة دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة المواطنين الأوروبيين المعتقلين في سوريا لالتحاقهم بتنظيم داعش.

ويتضمن جدول أعمال وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل عددا من القضايا، بينها الوضع في سوريا وخصوصا في ضوء التطورات الأخيرة على الأرض.

وفي السياق نفسه، ردت باريس وبروكسل وبرلين الأحد، على تصريحات الرئيس ترامب الذي كان قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي قراره سحب جنود بلاده من سوريا.

وفي بلجيكا، طالب وزير العدل كين غينس بـ"حل أوروبي"، داعيا إلى "التفكير بهدوء والنظر فيما ينطوي على مخاطر أمنية أقل".

أما في ألمانيا، فقد قالت مصادر في الخارجية، إن برلين تدرس "الخيارات لتمكين مواطنين ألمان من مغادرة سوريا، وخصوصا الحالات الإنسانية".

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