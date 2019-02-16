مباحثات جديدة حول بريكست في بروكسل

أخبار الآن| لندن - بريطانيا - (ا ف ب)

يتوجه الوزير البريطاني المكلف بريكست ستيفان باركلي، وزعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن، إلى بروكسل هذا الأسبوع لمباحثات مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لبريكست ميشال بارنييه.

وقال متحدث أوروبي بشأن زيارتي باركلي الإثنين وكوربن الخميس لبروكسل إن "باب بارنييه مفتوح دائماً".

كما يمكن أن تأتي رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، التي منيت بهزيمة مساء الخميس في البرلمان بشان بريكست، إلى بروكسل لكن زيارتها لم يتم تأكيدها حتى الأن.

ومن المقرر أن تغادر المملكة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) 2019.

وتسعى ماي إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاق الانفصال رغم ابرامه في 27 نوفمبر(تشرين الثاني) 2018، الأمر الذي ترفضه بروكسل بشدة.

ويقول الأوروبيون المنفتحون في المقابل على مباحثات بشأن الإعلان السياسي الذي يضع لبنات العلاقة بين الطرفين بعد الطلاق، إنهم "لا زالوا ينتظرون" مقترحات "ملموسة وواقعية" من لندن كما كرر الثلاثاء رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

ورأى توسك وكذلك بارنييه أن موقف جيريمي كوربن مهم وهو يقترح خصوصاً أن تبقى لندن ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي.

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