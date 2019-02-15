حكومة ماي تقلل من أهمية هزيمتها الخميس

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (أ ف ب)

وصفت الحكومة البريطانية الهزيمة التي منيت بها الخميس في تصويت في مجلس العموم على استراتيجيتها بشأن بريكست، بـ "الحادث" العرضي.

وقالت أندريا ليدسوم الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في تصريح اعلامي إن الأمر كان أقرب لحادث عرضي منه إلى الكارثة التي تحدثت عنها الصحافة.

وأكدت الحكومة في مذكرتها أنها تعمل لتحقيق هدف مزدوج وهو الحصول على "تسويات بديلة" لـ "شبكة الامان" الهادفة إلى إبقاء الحدود مفتوحة بين شطري جزيرة إيرلندا بعد بريكست وإبعاد سيناريو خروج بدون اتفاق الذي تخشاه أوساط الاعمال على غرار قسم من النواب.

وقبل ستة أسابيع من التاريخ المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي في 29 آذار/مارس، رفض أعضاء مجلس العموم بـ 303 صوتاً مقابل 258 المذكرة التي فسرت فيها الحكومة كيف ستعيد التفاوض بشان اتفاق بريكست المبرم مع الاتحاد الأوروبي الذي كان رفضه البرلمان في تصويت منتصف كانون الثاني/يناير الماضي.

بيد أن النواب المناهضين للفكرة الاوروبية في حزب المحافظين الحاكم، رفضوا التصديق على التخلي عن سيناريو خروج دون اتفاق وامتنعوا عن التصويت وهو ما أثر على نتيجة التصويت الخميس.

بدوره قال ستيف بيكر عضو مجموعة النواب المحافظين المناهضين للفكرة الأوروبية "كل هذه الفوضى هي مجرد عاصفة في فنجان".

وأضاف "نرغب في إبرام اتفاق" محذراً من أنه إذا تم التصديق على اتفاق الطلاق مع الاتحاد الاوروبي كما هو الآن بدعم من المعارضة العمالية، فإن الحكومة "ستنهار".

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