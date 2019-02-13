بريطانيا: فرص السلام في اليمن تتضاءل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، الأربعاء، إن فرصة تحويل وقف إطلاق النار في اليمن إلى خطة للسلام تتضاءل، رغم التقدم الذي تحقق بالنسبة للتواصل إلى حل سياسي هناك.

وأوضح هنت في بيان قبل اجتماع مع وزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية والإمارات، أنّ هناك مشاكل حقيقية تتعلق بالثقة بين الطرفين، ما يعني أن اتفاق السويد لا ينفذ بالكامل.

يتزامن ذلك، مع سلسلة من الخروقات اليومية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في اليمن، وخصوصاً في مدينة الحديدة، إذ استهدفت الميليشيات للمرة الثالثة على التوالي خلال أسابيع، صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر، ومستودعات الحبوب التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة الحديدة.

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