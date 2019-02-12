صحف بريطانية: ماي تستقيل في الصيف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن وزراء في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي يعتقدون أنها تستعد للاستقالة من منصبها الصيف المقبل.

في وقت سابق، أكدت ماي أن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي سيكون "في الموعد المحدد"، وذلك في ختام اجتماعها مع رؤساء المؤسسات الأوروبية في بروكسل.

ورفض المشرعون البريطانيون، في يناير/كانون الثاني الماضي، خطة ماي الأصلية للخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي حددت شروط مغادرة البلاد للاتحاد.

وصوت النواب لصالح مطالبة رئيسة الوزراء البريطانية بالسعي لإدخال تعديلات على الخطة، حيث من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار.

واتفقت بروكسل ولندن، في الثامن من فبراير الجاري، على إجراء "محادثات جديدة" لإخراج بريكست من الطريق المسدود حتى وإن رفض الاتحاد الأوروبي مجددا محاولة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعديل اتفاق الانسحاب.



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