سوريا الديمقراطية ستعلن القضاء على داعش خلال أيام

أخبار الآن | الباغوز - سوريا (أ.ف.ب)

قالت قوات سوريا الديموقراطية إنها ستعلن رسمياً عن القضاء على تنظيم داعش شرق سوريا في غضون أيام، مع وجود عدد كبير من المدنيين محاصرين في آخر بقعة يحتلها مسلحين من التنظيم تقدر مساحتها بنصف كيلومتر مربع.

ويأتي هذا الاعلان غداة تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم الكشف في غضون أقل من 24 ساعة عن معلومات مهمة تتعلق بنجاح الولايات المتحدة في القضاء على داعش ، في مناطق واسعة في سوريا والعراق

ومني التنظيم بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين الأخيرين، بعد سنوات أثار فيها الرعب بقواعده المتشددة وأحكامه الوحشية واعتداءاته الدموية حول العالم.

وقال القائد العام لحملة قوات سوريا الديموقراطية في شرق سوريا جيا فرات خلال مؤتمر صحافي في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور (شرق)، "في وقت قصير جداً، لن يتجاوز أياماً، سنعلن رسمياً انتهاء وجود تنظيم داعش

وبات التنظيم وفق فرات، محاصراً في حي داخل بلدة الباغوز التي "أصبحت تحت الرمايات النارية لمقاتلينا" وتعد "ساقطة نارياً ومحاصرة تماماً في مساحة جغرافية" تقدر بنصف كيلومتر مربع.

وتخوض قوات سوريا الديموقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن منذ أيلول/سبتمبر هجوماً ضد آخر جيب للتنظيم في ريف دير الزور الشرقي. وتمكنت من طرده من كافة القرى والبلدات التي كانت تحت سيطرته. ويؤخر وجود المزيد من المدنيين المحاصرين اعلان انتهاء المعركة ضد مسلحي التنظيم .

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