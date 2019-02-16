336 هجوماً كيماوياً على سوريا خلال الحرب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أفادت دراسة ألمانية بأن عدد الهجمات الكيماوية التي وقعت في سوريا يزيد عما كان معتقداً حتى الآن.



ونقلت مجلة "دير شبيغل" الإخبارية عن دراسة لمعهد برلين الدولي للسياسات العامة أنه تم توثيق 336 هجوماً بمواد كيماوية مثل غاز الكلور أو غاز السارين.



وأصدر فريق الخبراء الدولي تقييمه عن هذه الهجمات بناء على مصادر متطابقة وتقارير طبية عن حالة الضحايا.

أوضحت الدراسة أن المسؤولية عن 98 % من هذه الهجمات يتحملها رئيس النظام السوري بشار الأسد.

ولم يتمكن الفريق من تصنيف 162 بياناً عن هجمات محتملة.

ونشر تقرير لمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مطلع العام الماضي يفيد بحدوث 34 هجوماً من هذا النوع في سوريا خلال الحرب بين النظام والمعارضة السورية.



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