أبو الغيط: لا يوجد توافق حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة- (وكالات)

قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد توافق بعد بين الدول الأعضاء قد يسمح بعودة عضوية سوريا، التي جرى تعليقها عام 2011.

وأضاف أبو الغيط خلال زيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، أنه يتابع بدقة شديدة ذلك الموضوع، منوهاً إلى عدم رصده أي نتائج تقود إلى التوافق حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

ومن المقرر أن تعقد الجامعة العربية اجتماع قمة لزعماء الدول الأعضاء في نهاية مارس المقبل في تونس.

وعند سؤاله عن فرص عودة سوريا إلى الجامعة العربية، أشار أبو الغيط إلى أنه من المقرر أن يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء اجتماعين قبل القمة.

وأضاف: "لكن المسألة ليست مسألة وقت، المسألة هي إرادة. المسألة هي توافق الدول فيما بينها. لكي تعود سوريا لا بد من توافق".

اقرأ المزيد:

النظام السوري متهم بمقتل صحفية أمريكية