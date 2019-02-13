حقل "الشرارة" الليبي معلق حتى تأمين سلامة العمال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الثلاثاء الماضي أنها ملتزمة باستئناف إنتاج النفط من حقل الشرارة سريعًا لكن فقط بعد ضمان سلامة العاملين في الحقل.

وسيطرت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر على الحقل يوم الاثنين الماضي، لكن المؤسسة الوطنية للنفط قالت في بيان إنها لم تتلق مخاطبة رسمية من حقل الشرارة تفيد بأن الموقع جرى تأمينه.

وأكدت مؤسسة النفط التزامها بالاستئناف السريع لإنتاج النفط بعد ضمان سلامة العاملين، مضيفةً أنه "حالما تتحقق شروطنا يمكننا إعادة الموظفين إلى الحقل ورفع حالة القوة القاهرة واستئناف الإنتاج".

كما اعتبرت المؤسسة أن "منطقة حظر الطيران في الجنوب ستكون بحاجة لرفعها للسماح بعودة إمداد الحقول ودخول وخروج العاملين".

من جانبه، قال قائد غرفة عمليات القوات الجوية اللواء محمد منفور إن حظر الطيران لن يرفع إلا بقرار من الجيش الوطني الليبي بسبب العمليات العسكرية الواسعة في الجنوب وهو إجراء احترازي لأمن الملاحة الجوية، مؤكداً أنه لا يوجد ما يمنع هبوط أي طائرة شريطة الحصول على إذن للهبوط والإقلاع لضمان سلامتها.

وكان رئيس البرلمان الليبي قد دعا إلى رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي الواقع في حقل مرزق جنوب غربي البلاد والذي يعد أكبر حقل نفطي في البلاد.

يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أعلنت خلال الأيام الماضية عن الانتهاء من تأمين حقل الشرارة النفطي، مطالبةً المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة رفع حالة القوة القاهرة عن الحقل وهو ما عززه البرلمان اليوم أيضا.

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