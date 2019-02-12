الاتحاد الأفريقي يدعو لقمة حول ليبيا وانتخابات في أكتوبر

أخبار الآن| اديس ابابا - اثيوبيا - (ا ف ب)

دعا الاتحاد الإفريقي الإثنين إلى تنظيم مؤتمر حول ليبيا مطلع تموز/يوليو لمحاولة إيجاد حل للنزاع الليبي، مطالبا بإجراء انتخابات في هذا البلد في تشرين الأول/أكتوبر.

وجاء في بيان أصدره الاتحاد الإفريقي في ختام قمة عُقدت يومي الأحد والإثنين في العاصمة الإثيوبية أن الجمعية العامة كلّفت رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي بذل جهود "من أجل الدعوة لمؤتمر دولي في أديس أبابا في تمور/يوليو 2019، حول المصالحة في ليبيا بإشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة".

وطلبت الجمعية العامة من المفوضية اتّخاذ "كافة الإجراءات اللازمة" مع الأمم المتحدة والحكومة الليبية "من أجل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2019".

وكانت وساطة الاتحاد الإفريقي في أزمة إفريقيا الوسطى أثمرت الأربعاء توقيع اتفاق سلام في بانغي.

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