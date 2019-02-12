الجيش الليبي يسيطر على حقل الشرارة بالكامل

... محتجون يغلقون حقل الوفاء النفطي في ليبيا ويهددون بغلق الشرارة ذكر متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط ان المحتجين هددوا ايضا باغلاق خط الانابيب من حقل الشرارة في الجنوب

... حقل "الشرارة" الليبي معلق حتى تأمين سلامة العمال أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الثلاثاء الماضي أنها ملتزمة باستئناف إنتاج النفط من حقل الشرارة سريعًا لكن فقط بعد ضمان سلامة العاملين في الحقل.

... مظاهرات سودانية بعنوان موكب المعتقلين دعت المُعارَضةُ السودانيةُ للتظاهر في مدينة أم درمان تحت مسمى "موكب المعتقلين"، إشارةً لحملةِ القمع التي يتعرض لها المتظاهرون.

... اعتقال خلايا نائمة في الرقة أعلنت قوات سوريا الديموقراطية توقيف أكثر من ستين شخصاً، إثر حملة مداهمات استهدفت "خلايا نائمة" في مدينة الرقة التي شكلت المعقل الأبرز لتنظيم داعش الإرهابي