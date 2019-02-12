الجيش الليبي يسيطر على حقل الشرارة بالكامل
أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
أعلن متحدث باسم الجيش الوطني الليبي الاثنين أن قواته سيطرت على حقل الشرارة بكامل منشآته.
وقال المتحدث على "تويتر": "القوات المسلحة استكملت بسط سيطرتها الكاملة على حقل الشرارة بكامل منشآته الرئيسية سلميا دون أي اشتباك وتقوم الآن بتأمينه بالتنسيق مع إدارة الحقل".
وبدأت قوات الجيش الوطني الليبي هجوما في الجنوب الشهر الماضي لقتال متطرفين وقوات للمعارضة التشادية ومهربين عبر الحدود فضلاً عن تأمين المنشآت النفطية.
ويقع حقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا قرب مدينة أوباري، ويُعتبر من أكبر حقول النفط في ليبيا. تديره شركة "أكاكوس للعمليات النفطية" ويبلغ إنتاجه حوالي 350 ألف برميل يومياً.
إقرأ أيضاً:
الجيش الليبي يحرر كامل مدينة درنة