الجيش الليبي يحرر كامل مدينة درنة

أخبار الآن| درنة - ليبيا - (د ب ا)

أعلن مصدر أمني بمديرية أمن مدينة درنة شرق ليبيا، مساء السبت، انتهاء العمليات العسكرية بالمدينة وتحريرها بالكامل بعد اقتحام آخر معاقل جماعة ما يعرف بـ"أبوسليم" المتطرفة.

وأعلن الهلال الأحمر بالمدينة عن انتشال 13 جثة داخل المنطقة القديمة والتي كانت تتمركز فيها هذه الجماعة لأكثر من سنة.

يذكر أن درنة كانت تحتلها جماعة أبوسليم المتطرفة، بعد أحداث 17 فبراير(شباط) 2011 والتي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي، وظلت تسيطر على المدينة حتى إعلان قوات المشير خليفة حفتر عن بدء عملية اجتياح المدينة منذ 3 سنوات.

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