عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

الأمن السوداني يحتجز أساتذة جامعيين مع استمرار الاحتجاجات

أخبار الآن| الخرطوم - السودان - (رويترز)

 قال شهود عيان لرويترز إن قوات الأمن السودانية ألقت القبض على 14 أستاذا جامعيا تجمعوا للاحتجاج خارج جامعة الخرطوم الثلاثاء مع اقتراب الاحتجاجات المناهضة للحكومة من نهاية أسبوعها الثامن.

وأضاف الشهود أن أطباء تجمعوا خارج مستشفيات حكومية وخاصة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى احتجاجا على نظام الرئيس عمر حسن البشير.

وخرج نقابيون وطلاب ونشطاء من المعارضة وغيرهم من المحبطين بسبب المصاعب الاقتصادية، في احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر كانون الأول في أطول تحد لحكم البشير المستمر منذ 30 سنة.

وأظهرت صور نشرت على الإنترنت يوم الثلاثاء أشخاصا يحملون لافتات كتب عليها ”حرية.. عدالة.. سلام“ و ”لا لقتل وتعذيب المتظاهرين“ وغيرها من الشعارات.

إقرأ أيضاً:

الجيش السوداني يرفض الحكومة الانتقالية

#عمر البشير #أخبار عربية #السودان #احتجاجات السودان

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...