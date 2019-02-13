الأمن السوداني يحتجز أساتذة جامعيين مع استمرار الاحتجاجات

أخبار الآن| الخرطوم - السودان - (رويترز)

قال شهود عيان لرويترز إن قوات الأمن السودانية ألقت القبض على 14 أستاذا جامعيا تجمعوا للاحتجاج خارج جامعة الخرطوم الثلاثاء مع اقتراب الاحتجاجات المناهضة للحكومة من نهاية أسبوعها الثامن.

وأضاف الشهود أن أطباء تجمعوا خارج مستشفيات حكومية وخاصة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى احتجاجا على نظام الرئيس عمر حسن البشير.

وخرج نقابيون وطلاب ونشطاء من المعارضة وغيرهم من المحبطين بسبب المصاعب الاقتصادية، في احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر كانون الأول في أطول تحد لحكم البشير المستمر منذ 30 سنة.

وأظهرت صور نشرت على الإنترنت يوم الثلاثاء أشخاصا يحملون لافتات كتب عليها ”حرية.. عدالة.. سلام“ و ”لا لقتل وتعذيب المتظاهرين“ وغيرها من الشعارات.

إقرأ أيضاً:

الجيش السوداني يرفض الحكومة الانتقالية