الجيش السوداني يرفض الحكومة الانتقالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت القواتُ المسلحة السودانية انحيازها التام لأمنِ الوطن وسلامةِ المواطنين، إلا أنها أوضحت في الوقتِ ذاته التفافها حول قيادتها ورفضِها لتكوين حكومة انتقالية.



وتدخلُ التظاهرات السودانية شهرها الثالث، ومعها تتعالى الدعواتِ الدولية باحترامِ حق التظاهرِ السلمي.



من جهتها، عبرت السفارة الأمريكية في الخرطوم عن قلقها إزاء ما وصفته بالاستخدام المتكرر للقوة من قبل قوات الأمن السودانية.

كما استشهدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بفيديو، قالت في بيان لها إنها تأكدت من صحته، يُظهر عنف القوات الحكومية وانتهاكاتها ضد المتظاهرين، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالاستجابة بشكل عاجل للأزمة الحقوقية في البلاد.

من جانبه، شدد مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن ابراهيم، على رفض المبادرات الداعية لتكوين حكومة انتقالية، مشيراً إلى أن التغيير لا يتم بالتظاهرات والتخريب وتنفيذ الأجندة الخارجية وأن الطريق مفتوح أمام انتخابات 2020.

اقرأ المزيد:

مبادرة لتشكيل حكومة انتقالية في السودان