الحريري يوضح مهمات الحكومة الجديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن رئيسُ الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أن "جدولَ أعمال الحكومة يزخرُ بالتحدياتِ، والمطلوبِ ورشة عمل وتعاون مشترك للانتقالِ بالبلاد إلى الاستقرارِ المنشود".



الحريري أوضحَ أن الحكومةَ مهمتِها الانتقال بالبلاد إلى حالةِ الاستقرار , وإعادةِ الأمل للمواطن بالدولةِ ومؤسساتِها.



وأكد الحريري: "نريدها حكومة أفعال لا أقوال تتصدى للفساد والتهرب الضريبي".

وقال: "المطلوب إصلاحات جريئة ومحددة تضع في أولوياتها الاستقرار السياسي والأمني"، مشدداً على العمل "بكل شفافية وإصرار".

ولفت إلى التسريع في تنفيذ المشاريع التي تم التمويل لها من قبل مؤتمر "سيدر".

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