الحريري: اقتصاد لبنان بحاجة إلى جراحة عاجلة

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الأحد، إن اقتصاد بلاده بحاجة إلى "عملية جراحية" عاجلة لتفادي الانهيار، لافتا إلى معاناة بلاده من الفساد والهدر والافتقار للطاقة الكهربائية.

وبعد أيام قليلة من تشكيل الحكومة اللبنانية، أوضح الحريري، أن لبنان ليس لديه الوقت للترف السياسي، مشددا على أن اقتصاد بلاده يمكن أن يتعرض إلى الانهيار، في حال لم يتم إجراء عملية جراحية عاجلة لانقاذه.

في ذات الوقت، سعي الحريري خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، لطمأنه المانحين الأجانب، بأن السياسيين مازالوا يقفون صفا واحدا وراء الإصلاحات، التي جرى الاتفاق عليها العام الماضي.

وبعد نحو 9 أشهر من الخلاف على الحقائب الوزارية في الحكومة، نجح السياسيون اللبنانيون من تشكيل حكومة قبل 10 أيام، بعد أن كان البلد المثقل بالديون قال إنه سينفذ إصلاحات طال تأجيلها لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

ويريد المانحون الدوليون من المؤسسات والحكومات الأجنبية أن تنفذ الحكومة الجديدة إصلاحات، قبل تقديم مساعدات مالية بنحو 11مليار دولار كانوا قد تعهدوا بها خلال مؤتمر عُقد في باريس في أبريل الماضي.

وأكد الحريري "يوجد هناك إجماع سياسي في لبنان على كل الإصلاحات التي مرت في (مؤتمر) سيدر، وفي إجماع سياسي لمحاربة الفساد".

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