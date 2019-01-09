حظر الكيميائي ترسل فريقاً إلى سوريا

أخبار الآن | دبي - وكالات

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أنها أرسلت فريقاً إلى سوريا للتحقيق في هجوم بغاز الكلور، وقع في مدينة حلب بتشرين الثاني الماضي.



وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أنه في مطلع كانون الأول الماضي، أُرسل فريق متطور إلى سوريا لجمع مزيد من المعلومات، ولا تزال المشاورات مع السلطات السورية جارية منذ ذلك الحين.

وأضافت المنظمة في بيانها أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أرسلت مطلع شهر كانون الثاني الجاري للوقوف بشكل إضافي على الحقائق المرتبطة بالاشتباه.

ويتوقع أن ترفع بعثة تقصي الحقائق، النتائج التي توصلت إليها للدول الأعضاء في المنظمة، بحسب البيان.

واتهم كل من النظام السوري وموسكو جماعات تابعة للمعارضة المسلحة بالوقوف وراء الهجوم، وذكرت روسيا آنذاك أن القصف كان مصدره المنطقة العازلة في إدلب الواقعة تحت احتلال أنصار هيئة تحرير الشام.





اقرا ايضا

بعد الهجين.. سوريا الديمقراطية تحرر نصف بلدة الشعفة