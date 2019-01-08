32 قتيلاً في هجمات مضادة لداعش شرقي سوريا

... 600 مدني يفرون من منبج نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية تمكن اكثر من 600 مدني من عشرات الآلاف المحاصرين في مدينة منبج في شمال سوريا من الفرار نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية جنوبا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان

... قوات سوريا الديموقراطية تتصدى لهجمات داعش في دير الزور تتصدى قوات سوريا الديموقراطية منذ أيام لهجمات مضادة يشنها تنظيم داعش ضد مواقعها انطلاقاً من آخر جيب يحتله في محافظة دير الزور واستهدف أحدها مخيماً للنازحين.

... أبو عمر الشيشاني دخل حالة موت سريري دخل القيادي الكبير في داعش ابو عمر الشيشاني منذ ايام في حالة موت سريري اثر استهدافه بغارة امريكية في شمال شرق سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان

... الصومال تطرد أكبر مسؤول في الأمم المتحدة: غير مرحب بك أمرت الحكومة الصومالية موفد الأمم المتحدة نيكولاس هايسوم بمغادرة البلاد لاتهامه بـ"التدخل المتعمد" في الشؤون الداخلية.

... الحكومة اليمنية تؤكد التزامها باتفاق السويد رغم الانتهاكات أكدت الحكومة اليمنية، التزامها باتفاق ستوكهولم وتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد، في وقت لا تزال ميليشيات الحوثي تتهرب من تنفيذ الاتفاق.