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32 قتيلاً في هجمات مضادة لداعش شرقي سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة 

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 32 من مقاتلي قوات سوريا الديموقراطية في هجمات مضادة شنها تنظيم داعش في شرق سوريا.  وقال المرصد إن الهجمات المضادة التي قام بها التنظيم الإرهابي أدت إلى مقتل 23 مقاتلاً من قوات سوريا الديموقراطية فيما قتل 9 عناصر من داعش.  وأشار المصدر إلى أن داعش استفادت من العاصفة الرملية وسوء الأحوال الجوية خلال شتهم للهجمات الإرهابية.

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