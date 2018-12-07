قوات سوريا الديمقراطية تتقدم في بلدة هجين بدير الزور

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حققت قوات سوريا الديموقراطية ، تقدماً داخل هجين، أبرز البلدات الواقعة ضمن الجيب الأخير الذي يحتله تنظيم داعش شرقي محافظة دير الزور السورية.

وتقود سوريا الديمقراطية ، منذ 10 سبتمبر، هجوماً، بدعم من التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، لطرد التنظيم من هذا الجيب المحاذي للحدود العراقية. \ويدافع التنظيم بشراسة عن المنطقة، وأبرز بلداتها هجين والسوسة والشعفة.

وقال ريدور خليل، القيادي في صفوف هذه القوات: «تدور معارك ضارية داخل بلدة هجين بعدما تقدمت قواتنا وباتت تسيطر على بعض أحيائها»، مضيفاً أن «العمليات العسكرية مستمرة بوتيرة عالية».

من جهته، أكد رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان تقدم قوات سوريا الديمقراطية داخل البلدة بعد هجوم عنيف شنته قبل يومين، مشيراً الى تمكن عشرات العائلات من النزوح على مراحل.

ووفق عبدالرحمن، ترافق الهجوم مع قصف مدفعي وجوي شنه التحالف، هو الأعنف منذ بدء العمليات العسكرية في المنطقة في سبتمبر.

وأسفرت المعارك المستمرة والقصف – وفق المرصد – عن مقتل 34 عنصراً من التنظيم، بينهم ثلاثة انتحاريين على الأقل، فضلاً عن 17 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية.

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