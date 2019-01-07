قوات سوريا الديمقراطية توقف أفرادا من تنظيم داعش

أخبار الآن | دير الزور - سوريا (أ ف ب)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف يضم فصائل عربية وكردية مدعوم من واشنطن، أنها أوقفت خمسة أجانب انضموا لتنظيم داعش بينهم أمريكيان وإيرلندي في شرق سوريا.

وتمكنت القوات في 30 كانون الأوّل/ديسمبر 2018 من اعتقال "خمسة عناصر إرهابيّة أجانب" كانوا يحاولون "شنّ هجمات" ضدّ قوافل نازحين من محافظة دير الزور (شرق) كانوا يسعون الى الهروب من مناطق التنظيم.

ونشرت القوات على موقعها الإلكتروني الأحد لائحة تضم أسماء الموقوفين وصورهم، وهم متطرفان من الولايات المتحدة وإيرلندي وباكستانيان أحدهما من مدينة لاهور والآخر من مدينة سيالكوت.

وأوقفت القوات الكردية نحو ألف جهادي و550 امرأة وحوالى 1200 طفل، جميعهم أجانب، بحسب مسوؤلين أكراد.

ويشكل المتطرفون الأجانب الذين انضموا الى التنظيم، لا سيما منهم الفرنسيون والروس والسودانيون، معضلة بالنسبة الى السلطات الكردية التي ناشدت بلادهم استعادتهم. وتبدي البلدان الغربية تحفظا حيال هذا الملف، إذ يعارض الرأي العام استعادتهم.

وتقود قوات سوريا الديموقراطية منذ أيلول/سبتمبر 2018 هجوماً لطرد داعش من جيبهم الأخير في سوريا في ريف دير الزور الشرقي، ويدافع التنظيم عنه بشراسة. وتمكنت قوات سوريا الديموقراطية بعد معارك كرّ وفرّ مع التنظيم من التقدم ميدانيا وحصر جهادييه في هذا الجيب. وسيطرت القوات الكردية العربية السبت على بلدة الشعفة، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما لا يزال التنظيم يسيطر على بلدتي سوسة والباغوز.

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