سوريا الديمقراطية تحاصر داعش في بلدتين شرقي نهر الفرات

أخبار الآن | دير الزور - سوريا - (المرصد السوري)

في تقدم استراتيجي جديد تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من محاصرة تنظيم داعش الإرهابي في بلدتين فقط شرقي نهر الفرات بحسب ما قال المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد السوري ان التنظيم بات محاصرا في بلدتي سوسة والبوغاز فوقاني ، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، فيما تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحرير كافة المناطق في جيب التنظيم، فيما عدا البلدتين سالِفَتَيْ الذِّكْر.

هذا وأكدت مصادر ميدانية للمرصد السوري أن قوات سوريا الديمقراطية رفعت جاهزيتها لصد أي هجوم معاكس من قبل التنظيم ، الذي قد يستغل العاصفة الرملية التي تضرب المنطقة في هذه الأثناء،

فيما كانت المصادر الموثوقة أكدت للمرصد السوري أن تنظيم داعش ينقسم فيما تبقى من عناصره، في جيبه الممتد على جزء من الضفة الشرقية لنهر الفرات، إلى قسمين رئيسيين أحدهما يؤيد عم الاستسلام لقوات سوريا الديمقراطية، فيما يرفض القسم الآخر الاستسلام، ويعمد لقتال قوات سوريا الديمقراطية بشكل عنيف، في محاولة صد تقدمها ضمن ما تبقى من الجيب، الذي في حال خسارته سيفقد التنظيم آخر المناطق المأهولة بالسكان له ضمن الأراضي السورية.

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