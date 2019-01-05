احتجاز سائح كندي في سوريا

أخبار الآن | أوتاوا - كندا - (ا ف ب)

احتجزت قوات النظام السوري سائحا كنديا بعدما توجه إلى قرية قريبة من الحدود اللبنانية، تقع ضمن منطقة تسيطر عليها قوات النظام. بحسب ما اعلنت الحكومة الكندية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكندية إن"مواطنا كنديا محتجز في سوريا"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ورفضت الدبلوماسية الكندية الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وكانت وسائل إعلام كندية قد ذكرت في وقت سابق أن كريستيان لي باكستر (44 عاما) المتحدر من مقاطعة كولومبيا البريطانية على ساحل المحيط الهادئ، فقد أثره منذ الأول من ديسمبر، وتحديدا منذ وصوله إلى قرية سورية يتحدر منها شقيق زوجته.

ومنذ 2011، تنصح أوتاوا مواطنيها بتجنب السفر إلى سوريا بسبب النزاع المستمر في هذا البلد.

وقالت الخارجية الكندية في بيان إن "الوضع الأمني في كل مناطق سوريا يحد بشكل كبير من قدرة الحكومة الكندية على تقديم مساعدة قنصلية".

لكن الخارجية أوضحت أنه سيتم تقديم خدمات قنصلية "إلى الشخص المعني وأفراد عائلته ضمن الإمكانات المتاحة".

يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين كندا وسوريا مقطوعة منذ عام 2011.

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