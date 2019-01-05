"تحرير الشام" تسيطر على مناطق شمالي سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هيئة تحرير الشام -جبهة النصرة سابقاً- احتلت مناطق كانت خاضعة لجماعة نور الدين الزنكي في شمال سوريا, بعد معارك استمّرت أربعة أيام , وأدت إلى مقتل أكثر من مئة مقاتل.

واحتلت هيئة تحرير الشام أكثر من 20 بلدة وقرية كانت خاضعة لاحتلال فصائل أخرى، بحسب المرصد.

وتقع المناطق في محافظة إدلب، آخر معقل لمسلحي المعارضة والجهاديين الذين يقاتلون النظام السوري، وفي محافظتي حماة وحلب المجاورتين، في شمال شرق سوريا.

والمعارك التي كانت محصورة في بادئ الأمر في مناطق فصائل المعارضة في محافظة حلب، توسعت الى محافظتي حماة وإدلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأعلن المرصد مقتل اثنين من عناصر الهيئة و14 مقاتلا في صفوف الفصائل في المعارك التي وقعت الجمعة، والتي رفعت الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ الثلاثاء إلى 61 في صفوف الهيئة، و58 في صفوف الفصائل، بالإضافة إلى ثمانية مدنيين.

وتسبب النزاع السوري منذ العام 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية، ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

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