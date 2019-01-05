استسلام مقاتلين من داعش لقوات سوريا الديمقراطية

أخبار الآن| دير الزور - سوريا - (المرصد السوري)

قام 6 من افراد داعش بتسليم انفسهم لقوات سوريا الديمقراطية في القطاع الشرقي من ريف دير الزور بحسب ما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.

واضاف المرصد السوري ان شهادات حصل عليها من فارين من جيب تنظيم داعش عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات ،افادت بان التنظيم بات في حالة انهيار متسارعة .

يأتي هذا الاستسلام عقب مقتل أكثر من 1063 من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" ممن قتلوا في القصف والاشتباكات والتفجيرات والغارات ضمن الجيب الأخير للتنظيم منذ الـ 10 من أيلول / سبتمبر من العام 2018، وبعد فرار أكثر من 500 من عناصر التنظيم، منذ القرار الأمريكي بالانسحاب من الأراضي السورية في الـ 19 من كانون الأول / ديسمبر الفائت، فيما تترافق الاشتباكات مع استهدافات متبادلة على محاور القتال.

المرصد السوري حصل الجمعة، على معلومات من عشرات السكان الذين خرجوا من جيب تنظيم داعش عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، أكدوا فيها أن التنظيم بات في حال انهيار متسارعة نتيجة الصراعات الداخلية وانفلات قبضته الأمنية على ما تبقى من مناطق احتلاله، والتي انحصرت في كل من السوسة والشعفة والباغوز فوقاني وقرى البوبدران والشجلة والكشمة والسفافية والمراشدة>

وأكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تنظيم داعش ، بات في حالة انهيار كبيرة، إذ لم يعد لديه القوة الكافية لمنع سكان الجيب الأخير للتنظيم والقاطنين فيه، من الفرار نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، إذ أن عمليات تقدم الأخيرة في المنطقة، تجبر التنظيم على التراجع والانسحاب بشكل فوري، دون الاكتراث للمدنيين، ودون القدرة على إجبارهم على التراجع معه، كما أكدت المصادر الموثوقة أكدت للمرصد السوري أن تنظيم داعش ينقسم فيما تبقى من عناصره، في جيبه الممتد على جزء من الضفة الشرقية لنهر الفرات.

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