فرنسا توقّع اتفاقا لتشغيل الخط الثالث من مترو القاهرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

وَقعت الهيئة المستقلة للنقل في باريس اتفاقا مبدئيا لتشغيل وصيانة الخط الثالث من مترو القاهرة، على هامش زيارة رسمية يجريها الرئيس الفرنسي إلى مصر.

ويُجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية إلى مصر حيث أشرف مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على توقيع عدد من الاتفاقيات تعاون بين البلدين بقيمة مليار يورو.



وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن شركة "إر آ تي بي ديف" للتطوير التابعة للهيئة والهيئة الوطنية للأنفاق الفرنسيتين قد وقّعتا "اتّفاق شراكة مبدئيا لتشغيل الخط الثالث من مترو الأنفاق في القاهرة لمدة 15 عاما".

وأوضحت الرئاسة أن "قيمة العقد تفوق 600 مليون يورو".

ويربط الخط الثالث العصري والمكيّف وسط المدينة بضاحيتها الغنية هيليوبوليس.

وبحسب الاتفاق سيتضمّن الخط "34 محطة وسيبلغ طوله 41 كيلومترا"، بدلا من 9 محطات حاليا بطول 12 كيلومترا، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية التي تقدّر أن "يبلغ عدد مستخدمي هذا الخط 1,5 مليون راكب يوميا".

وقدّرت الرئاسة الفرنسية قيمة اتفاقات تم توقيعها في مجالات مختلفة مع مصر بنحو مليار يورو.

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