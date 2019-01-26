مصر تبدأ تشغيل مطار سفنكس الدولي

أخبار الآن| القاهرة - مصر - (وكالات)

استقبل مطار سفنكس الدولي غرب القاهرة، الجمعة، أولى الرحلات الجوية، التي كانت قادمة من مطار أسوان جنوبي البلاد، في أول تجربة رسمية لتشغيل مطار مدني جديد في العاصمة المصرية.

ومن المقرر أن يتفقد وزير الطيران المدني يونس المصري، السبت، مطار سفنكس تزامنا مع عيد الطيران، وقد شهدت صالة المطار إقبالا كبيرا على الرحلات الداخلية.

ويبعد مطار سفنكس 12 كيلومترا عن منطقة الأهرامات، ويساهم موقعه الحيوي في تنشيط سياحة اليوم الواحد، نظرا لقربه من المزارات السياحية في القاهرة والجيزة.

والمطار يقع على جزء من قاعدة غرب القاهرة الجوية العسكرية، في الكيلو 45 من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

ويتحمل المطار، الذي أنشئ وفقا لزاوية ميل محددة، أوزان الطائرات العملاقة، حسب وسائل إعلام محلية.

ونفذت القوات المسلحة المصرية والشركة المصرية للاستثمارات المشروع الذي شارك فيه 200 مهندس و35 استشاريا و2500 عامل.

واستمر العمل في تنفيذ المشروع 12 شهرا لمدة 12 ساعة يوميا، بتكلفة بلغت حوالي 300 مليون جنيه (حوالي 17 مليون دولار).

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