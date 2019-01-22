الأمن المصري يقضي على خلية إرهابية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، القضاء على خلية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي في محافظة القليوبية، شمال العاصمة القاهرة، وقتل 5 من عناصرها الذين بادروا إطلاق الرصاص على قوات الأمن.

وذكرت الوزارة في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرة إرهابية تابعة لجماعة الإخوان، تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية.

وأشارت إلى أن هذه المخططات كانت تستهدف "المنشآت المهمة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة، واستغلالهم لأحد المصانع المهجورة بمدينة العبور وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت القوات المسلحة المصرية قتل 59 إرهابيا خلال عمليات نفذتها بالتعاون مع الشرطة في شمالي شبه جزيرة سيناء ووسطها، فضلا عن القبض على عدد آخر وضبط أسلحة ومركبات.

وفي منتصف يناير الجاري، أعلنت السلطات المصرية مقتل 6 إرهابيي في محافظة سوهاج جنوبي مصر، بعد أن تبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن.

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