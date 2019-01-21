الحكومة اليمنية تؤكد التزامها باتفاق السويد

أخبار الآن | عدن - اليمن - (د ب ا)

أكد رئيس الحكومة اليمنية ، معين عبدالملك، الأحد، التزام الحكومة بدعم وتنفيذ اتفاق ستوكهولم دون تجزئة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن تأكيد عبدالملك جاء خلال لقاء في العاصمة المؤقتة عدن مع اللجنة الحكومية المختصة بشأن متابعة اتفاقات ستوكهولم التي يرأسها محافظ الحديدة الحسن طاهر وعضوية الوزارات والجهات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.

وأكد على موقف الحكومة اليمنية الشرعية والتزامها بدعم وتنفيذ اتفاق ستوكهولم دون تجزئة، مشيداً باستمرار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز وقف إطلاق النار.

واتهم الحوثيين، بمواصلة ممارسة خروقات وانتهاكات مباشرة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451، مطالباً بالعمل على وقف أعمال التحصينات الجديدة التي يقوم بها الحوثيون وتفكيك الدفاعات القائمة حول مدينة الحديدة.

ودعا رئيس الوزراء اليمني، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى ضرورة مراقبة كل تلك الخروقات التي تمارسها وترتكبها جماعة الحوثي، معتبراً أنها "محاولة واضحة وصريحة منها لإعاقة وإفشال ما تم الاتفاق عليه في السويد".

وشدد على سرعة العمل لإعداد خطط منهجية وفقاً للأولويات الملحة التي تفرزها تداعيات المرحلة الراهنة في مدينة الحديدة، خاصة فيما يتعلق بالوزارات الخدمية التي تتصل بشكل مباشر بمصالح المواطنين، وتسهم في التخفيف من معاناتهم المريرة التي يتكبدها المجتمع جرّاء الحرب.

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