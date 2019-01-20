التحالف: إيران ترسل طائرات من دون طيار إلى الحوثيين

أخبار الآن | الرياض المملكة العربية السعودية (وكالات)

قال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي، إن الحوثيين حصلوا على طائرات بدون طيار من النظام الإيراني.

المالكي عرض صوراً لـ"درون" من نوع "أبابيل تي"، ويدعوها الحوثيون "قاصف"، وقال إن العملية النوعية في صنعاء السبت استهدفت منطقة تصنيعٍ وتجميع لطائرات مسيرة، كما استهدفت مركز دعم لوجستي لعمليات الطائرات المسيرة شرق صنعاء، ومنصة إطلاق صاروخ سام 6.

وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحافي في الرياض: "ولأكثر من سنة، الحوثيون بدأوا بالهجوم على المناطق الحيوية بالسعودية، مثل مطار أبها، وحاولوا مهاجمة أرامكو، وهاجموا ناسهم (اليمنيين) في السعودية".

وأكد أن استخدام مثل هذه الأسلحة مثل ما حصل في قاعدة العند، مشيراً إلى أن الميليشيات تملك درون من نوع "شاهد 129".

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