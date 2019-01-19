مبيعات وقود إيران لدعم الحوثيين في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكر تقرير للجنة خبراء في الأمم المتحدة أنّ عائدات وقود مشحون من موانئ في إيران تساهم في تمويل جهود المتمردين الحوثيين في اليمن ضد الحكومة الشرعية.

وفي تقريرها النهائي للعام 2018، قالت اللجنة إنها حددت عددا من الشركات، سواء داخل اليمن أو خارجه، تعمل كشركات في الواجهة من خلال استخدام وثائق مزيفة لإخفاء التبرعات النفطية، ووجدت اللجنة أن الوقود تم شحنه من موانئ في إيران بموجب وثائق مزيفة لتجنب تفتيش الأمم المتحدة للبضائع.

وأضاف التقرير أنّ النفط كان لفائدة فرد مدرج على لائحة الأمم المتحدة للعقوبات، ومن المتوقع أن تثير نتائج التقرير الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس مرة أخرى تساؤلات حول دعم إيران للمتمردين الحوثيين.

وقال التقرير المؤلف من 85 صفحة والذي تم إرساله إلى مجلس الأمن "العائد من بيع هذا الوقود استخدم في تمويل حرب الحوثيين".

وأشار الخبراء في تقارير سابقة إلى صلة إيرانية محتملة بالصواريخ التي أطلقها الحوثيون صوب أهداف في السعودية، وذلك بعد أن زاروا الرياض لتفقد بقايا الصواريخ.

وفي تقرير سابق للجنة، قال الخبراء إنهم يحققون في تبرعات وقود إيرانية شهرية بقيمة 30 مليون دولار.

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