الجيش اليمني: الحوثي ارتكب 520 انتهاكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الجيش اليمني عن خرق ميليشيا الحوثي وقف إطلاق النار ما يقارب الـ 520 مرة منذ بداية الهدنة في الحديدة.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة مغلقة يناقش خلاها التقرير السنوي للجنة الخبراء وتوصياتهم, حول الأزمة اليمنية.

وطالب تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، تعزيز البعثة الدولية التي تقوم بتفتيش السفن المتجهة إلى البلاد للتصدي لعملية تهريب الأسلحة.

يأتي ذلك بعد ساعات من تعرض الجنرال باتريك كاميرت، رئيس لجنة المراقبين الأممية، في محافظة الحديدة، لإطلاق نار من قبل ميليشيات الحوثي في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة، وذلك أثناء عودته إلى وسط المدينة بعد الانتهاء من الاجتماع مع وفد الحكومة الشرعية في مجمع "إخوان ثابت" الصناعي الذي تسيطر عليه قوات الشرعية.

من جانبه، دان مجلس الوزراء اليمني إطلاق ميليشيات الحوثي النار على موكب كاميرت، واعتراض طريقه لمنعه من عقد لقاء مع الجانب الحكومي وإبقائه لساعات طويلة.

وقال المجلس إن ذلك يأتي في إطار المحاولات المتكررة للحوثيين بهدف إفشال اتفاق السويد حول الحديدة، وتنصلهم من الاتفاقيات المبرمة وإفشال مهمة كاميرت.

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