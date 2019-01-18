مطالبات أممية بتعزيز البعثة الدولية إلى اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسوشيتد برس)

طالب تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، تعزيز البعثة الدولية التي تقوم بتفتيش السفن المتجهة إلى البلاد للتصدي لعملية تهريب الأسلحة.

التقرير طالب الحوثيين باحترام حياد واستقلال العاملين في المجال الإنساني.

وبالتزامن مع ذلك، أعلن الجيش اليمني ارتكاب الحوثيين 520 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة مغلقة يناقش خلاها التقرير السنوي للجنة الخبراء وتوصياتهم حول الأزمة اليمنية.

يأتي ذلك بعد ساعات من تعرض الجنرال باتريك كاميرت، رئيس لجنة المراقبين الأممية، في محافظة الحديدة، لإطلاق نار من قبل ميليشيات الحوثي في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة، وذلك أثناء عودته إلى وسط المدينة بعد الانتهاء من الاجتماع مع وفد الحكومة الشرعية في مجمع "إخوان ثابت" الصناعي الذي تسيطر عليه قوات الشرعية.

وأكدت الحكومة اليمنية، على لسان متحدثها، أن "إطلاق الميليشيات الحوثية النار على موكب كاميرت يعد تطورا خطيرا".

ومن جانبها، أكدت الأمم المتحدة سلامة فريقها في الحديدة بعد إطلاق ميليشيات الحوثي النار على موكبه.

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