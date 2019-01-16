مجلس الأمن يوافق على نشر 75 مراقباً في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وافق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بالإجماع على مشروع القرار البريطاني حول بعثة مراقبة الهدنة في اليمن، بموافقة كافة أعضاء المجلس وهم 15 دولة.

وبموجب القرار البريطاني، سيتولى 75 مراقباً دولياً مراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمينة لمدة 6 أشهر.

وصوت مجلس الأمن على مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا، في حين سيتم إرسال المراقبين غير المسلحين إلى مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون ومينائها، إضافة إلى ميناء الصليف، ورأس عيسى لفترة أولية هي ستة أشهر.

إلى ذلك، أشارت مصادر دبلوماسية في وقت سابق، إلى أن البعثة التي سيتم إرسالها إلى اليمن، ستشرف أيضاً على انسحاب القوات هناك.

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