الجيش اليمني يصد 3 هجمات حوثية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صد الجيش اليمني ثلاث هجمات لميليشيات الحوثي شرق وجنوب مدينة الحديدة ومديرية التحيتا.

وحاولت ميليشيات الحوثي التسلل إلى مواقع الجيش في منطقتي الخمسين وحي سبعة يوليو تحت قصف مدفعي كثيف، لكن قوات الجيش صدت الهجوم الذي استمر زهاء ثلاث ساعات، كما صدت هجوما ثانيا في جبهة الدريهمي جنوب المدينة.

الميليشيات أطلقت عشرات القذائف باتجاه سوق الحلقة وأحواش الأخشاب، بالتزامن مع استهداف مبنى سيتي ماكس التجاري ومجمع إخوان ثابت الصناعي في الكيلو 4 شرقي المدينة بعشرات القذائف وصواريخ الكاتيوشا.

ونشرت الميليشيات مسلحيها بكثافة كبيرة في حي الجامعة وحيي الربصة جنوب غرب المدينة، وذلك بالتزامن مع إطلاق قذائف المدفعية من تلك الأحياء على قرية منظر جنوبي مدينة الحديدة.

وفي إطار عملية حشد المزيد من المقاتلين، أفاد طلاب في جامعة الحديدة أن ميليشيات الحوثي كلفت أكاديميين موالين لها بتجنيد طلاب الجامعة والدفع بهم للقتال في صفوفها.

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