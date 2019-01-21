التحالف يقطع طريق تهريب الدرونز للحوثيين

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (سامي زرقة)‏

أكد التحالف العربي أنه سيواصل قطع طريق تهريب الطائرات المُسيرة إلى ميليشيا الحوثي، مشيراً إلى أن عمليات تهريبها من إيران إلى الميليشيا جعلت منهم "تهديداً للأمن الإقليمي".. التفاصيل في التقرير التالي

فتح قصف قاعدة العند اليمنية من قبل ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة، فتح الباب واسعاً ‏أمام البحث عن مصدر تلك الطائرات وأين تختبئ.. وكيف تصل إلى تلك الميليشيا؟؟

التحالف العربي توصل إلى معرفة أماكن تلك الطائرات وطرق تهريبها من النظام ‏الإيراني إلى ميليشيا الحوثي، ما اعتبره تهديداً للأمن الإقليمي..لكنه توعد بمواصلة قطع ‏طريق تهريب تلك الطائرات المُسيرة

لم تكتفِ الميليشيا بالحصول على الدرونز من النظام الإيراني، بل حاولت تطوير قدراتها ‏بغرض تنفيذ عمليات إرهابية، مستخدمةً المناطق المدنية لإخفاء هذه الطائرات.‏

عليه.. لم تكن مليشيات الحوثي تتوقع أن مغامرتها بقصف قاعدة العند بطائرة مسيَّرة ‏إيرانية ستفتح عليها وابلاً من صواريخ التحالف العربي، غير أن قوات التحالف وجهت ‏ضربة مدروسة في الليلة الظلماء التي دمرت فيها كل ما تبقى من أحلام مليشيات ‏الحوثي، ومخابئهم للطيران بدون طيار، التي أصبحت هشيمًا تذروه الرياح في كل جنبات ‏صنعاء.. وبالتالي تحولت أحلام تلك الميليشيا إلى كوابيس.‏

جاهزية التحالف استخباراتيّاً وعسكريّاً، وحصوله على معلومات دقيقة عن قدرات ‏الطائرات بدون طيار الحوثية والمهربة من طهران، شكَّلا ضربة موجعة للمليشيات، إذ ‏كان الرد من قِبل التحالف صارماً متمثلاً في نسف قدرات المليشيات اللوجستية لبناء ‏وتفخيخ وتخزين الطائرات بدون طيار. وقد أعلن المتحدث بإسم قوات التحالف العربي، العقيد ‏تركي المالكي، إطلاق عملية عسكرية نوعية ضد المليشيات.‏

استهدف التحالف بالضربات الجوية مواقع عسكرية للميليشيات مخصصة للطائرات ‏المسيَّرة، وورش تجميعها، وقواعدها في مقر الفرقة الأولى مدرع وقاعدة الديلمي الجوية ‏ومعسكر الصيانة ومعسكر القوات الخاصة في عصر ومواقع أخرى مستهدفة ضمن ‏العملية.‏

المليشيات الحوثية جنت خراب ما صنعته يداها، وما اقترفته من جرم وإرهاب بحق ‏اليمنيين، من خلال سلاح الطيران المسيَّر الذي حولته المليشيات إلى عبوات ناسفة ‏وغادرة.‏

عبر الهاتف من دبي الدكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن و السلام

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