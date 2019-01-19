القوات الليبية تطارد بقايا المجموعات الإرهابية شمال سبها

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أعلنت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة دخولها مدينة سبها رسميًا في اللّيلة الفاصلة بين الجمعة و السبت بتعليمات من القائد العام المشير خليفة حفتر، والسيطرة على أغلب المناطق الحيوية بالمدينة .

وأكدت الكتيبة في بيان لها على صفحتها الرسمية بالفيس بوك أنها تطارد الآن بقايا المجموعات الإرهابية والخارجة عن القانون بمنطقة جبل بن عريف بالمنفذ الشمالي لمدينة سبها.

وأكدت غرفة عمليات الكرامة قتل القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي عبدالمنعم الحسناوي المكنى أبوطلحة إضافة إلى إرهابيين آخرين أحدهما مصري الجنسية فجر الجمعة

وأضافت غرفة عمليات الكرامة أنه قتل خلال عملية نوعية قامت بها مجموعة العمليات الخاصة المشكلة من كتيبة شهداء الزاوية وكتيبة طارق بن زياد فجر اليوم الجمعة بمنطقة الشاطئ في الجنوب الغربي والإرهابي المهدي دنقو والإرهابي المصري عبدالله الدسوقي.

وأشارت الغرفة إلى أن العملية تمت بعد توارد معلومات بوجود عناصر إرهابية في الموقع منزل شمال غرب مدينة سبها بحوالي 60 كيلومتر.

ويعد الحسناويوالمكنّى بأبي طلحة الليبي أخطر قيادي إرهابي بمنطقة إبراك الشاطئ، و هو المسؤول عن الهجوم الواقع على قاعدة براك الشاطئ، منتصف العام 2017، التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

هذا ولم يقتصر نشاط "الحسناوي" الإرهابي في ليبيا فقط، بل امتدّ إلى الدّول المجاورة، وذلك من خلال إشرافه على الدّعم اللوجستي، للكيانات الإرهابية الموجودة فيها، وتركّز نشاطه مؤخرًا على الجنوب الليبي

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