من هو أبو طلحة الحسناوي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الأخبار)



هو عبد المنعم سالم خليفة بلحاج، من مواليد سبها الليبية عام 1971



حاول اغتيال معمر القذافي في براك الشاطئ عام 1996



قبضت عليه الأجهزة الأمنية عام 1996 برفقة مجموعة حاولت اغتيال الرئيس الراحل معمر القذافي في براك الشاطئ.



أسس "أبو طلحة" كياناً مسلحاً يحمل اسم "مجلس شوري قبيلة الحساونة"



أسس كيانا مسلحا حمل اسم "مجلس شورى قبيلة الحساونة" في مدينة الشاطئ، التي يتزعمها أفراد من الجماعة الليبية المقاتلة المنضوية تحت لواء "القاعدة".



انتقل إلى سوريا وأصبح "المسؤول الشرعي لكتيبة المهاجرين"



انتقل بعدها إلى سوريا في 2014، حيث كُلّف بمهام "المسؤول الشرعي لكتيبة المهاجرين" المؤلفة من مسلحين أجانب قاتلوا النظام السوري.



ساهم الحسناوي في تأسيس جبهة النصرة في سوريا



خلال تواجده في سوريا، أسس الحسناوي برفقة آخرين "جبهة النصرة" الموالية لتنظيم القاعدة.



وقبل عودته إلى ليبيا عام 2014، أعلنت بغداد عن مصرع الحسناوي في مواجهات مع الجيش العراقي وسط البلاد، غير أن ظهوره مجددا جنوبي ليبيا نفى ما أعلنه العراق.



وأشرف الحسناوي على خط إمداد خلفي "لمجلس شورى ثوار بنغازي"، وتنقل عبر مدن الجفرة وسبها وأوباري ومصراتة لشراء السيارات والأسلحة من السوق السوداء بمبالغ مالية مغرية.

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