المعارضة السودانية تصعد الاحتجاجات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت القوى المعارضة للنظام السوداني في بيان لها عن تصعيد احتجاجاتها في البلاد ، واستعدادها الدخول في المرحلة الحاسمة وإعلان العصيان المدني الشامل.

وأشار تجمع المهنيين الذي يضم اتحاد نقابات السودان، أن النظام فقد القدرة على إدارة البلاد, على حد تعبيره, متهما إياه بمحاولة تحويل التظاهرات السلمية إلى العنف عبر استخدام الرصاص الحي واتباع سياسة الاعتقالات.

كما تعهد التجمع الذي يتولى تنسيق الاحتجاجات بعدم الاستجابة لما وصفها بمساومات لا تنتهي بإزاحة النظام وتنحّي رئيسه وفقا للبيان، مؤكدا أن البديل هو انتقال ديمقراطي كما نص عليه إعلان الحرية والتغيير.

من جانبه، قلل نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني فيصل إبراهيم، من أهمية ما يجري، واعتبر أن الحزب الحاكم مطمئن على الوضع في البلاد.

ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالقضايا الاقتصادية وضبط الأسعار والاهتمام والحوار مع الشباب السوداني والاقتراب من همومه دون توضيح طبيعة الحوار وآلياته.

كما استمرت الشرطة السودانية في إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة مناهضة للحكومة في كسلا شرق البلاد أمس.

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