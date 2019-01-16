إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة في السودان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أطلقت الشرطة السودانية الاربعاء الغاز المسيل للدموع على تظاهرة جديدة مناهضة للحكومة في كسلا، هي الاولى في هذه المدينة الواقعة في شرق السودان، منذ بدء حركة الاحتجاج في البلاد قبل أربعة أسابيع، كما أفاد شهود.

وقال شهود لوكالة فرانس برس عبر الهاتف ان المتظاهرين خرجوا الى الشوارع مرددين "حرية، عدالة وسلام" قبل تدخل الشرطة. وتأتي هذه التظاهرة في كسلا بعد أيام على تجمع لدعم الرئيس السوداني عمر البشير في نفس المدينة.

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