قسد: تنظيم داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية إن مقاتلي تنظيم داعش محاصرون في آخر جيب لهم في سوريا قرب الحدود العراقية ويعيشون لحظاتهم الأخيرة.

إذ كثفت القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، هجماتها على التنظيم الإرهابي في اليومين الماضيين.

وكالة رويترز نقلت عن رئيس المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي قوله: "يعيشون اللحظات الأخيرة، ويدركون أن هذه المعركة هي حملة للقضاء عليهم".

وعند سؤاله عن تقدم قوات سوريا الديمقراطية قال الكولونيل شون ريان المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة "قوات سوريا الديمقراطية تحرز تقدماً كبيراً وتواصل تحرير المزيد من الأراضي التي كانت تحت سيطرة داعش، والقتال ما زال مستمراً".

وأضاف "الانتصار الدائم لا يزال هو المهمة (المنشودة)، وهم ما زالوا يشكلون تهديداً فعلياً للاستقرار بهذه المنطقة على المدى البعيد، ولذلك فإن الأمر لم ينته بعد".





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