كبير قضاة البرازيل يكشف لتلفزيون الآن مخططات داعش في بلاده

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبيد أعبيد)

ما استمعنا له، هو أول خروج إعلامي للقاضي البرازيلي الفدرالي، ماركوس جوسيغري، المسؤول عن التحقيق والحكم في قضية خلية تنظيم داعش الإرهابي في البرازيل، أو ما عرف إعلاميا بخلية عملية "هاشتاغ".

تلفزيون الآن، انتقل إلى مدينة "كوريتيبا"، لمحاورة كارلوس جوسيغري، أهم القضاة الفيدراليين في البرازيل، تحدث عن أجواء التحقيق مع متطرفي تنظيمي داعش والقاعدة في البرازيل، وكيف كانوا يخططون لعملية إرهابية ضد السياح، عشية انطلاق ألعاب الأولمبياد الأخيرة في البلاد.



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